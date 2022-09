Izzo saluta il Torino e si presenta al Monza: “Sono carico, voglio dimostrare il mio valore”

Armando Izzo saluta il Torino per andare a rafforzare il Monza. Ecco le parole utilizzate dal difensore per ringraziare i granata e presentarsi alla sua nuova squadra: “Sono pronto e carico per questa nuova avventura. Voglio dimostrare il mio valore e metterò ogni energia e tanta grinta per il Monza. Desidero ringraziare il Torino per quest’opportunità e tutte le persone, soprattutto i tifosi che mi hanno sempre dimostrato affetto”.

Foto: Instagram Monza