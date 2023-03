Izzo: “Ringrazio Palladino, si merita tutto questo. Salvezza vicina”

Il difensore Armando Izzo è stato decisivo per il successo del Monza di Raffaele Palladino sull’Empoli di Paolo Zanetti. Il trentunenne ha siglato la rete del definitivo 2-1. Le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn nel post partita: “Sono contentissimo del gol, ma questa è una bella vittoria, perché cinque mesi fa non eravamo in una bella situazione. Con questa vittoria abbiamo messo un bel mattoncino per la salvezza. Gol? In settimana ci alleniamo molto sui calci piazzati, che spesso sono utili per vincere le gare, oggi ci ha aiutato. Io sono arrivato cinque mesi fa e ho conosciuto un gruppo di ragazzi fantastici, ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che avremmo dovuto battagliare. Sono davvero orgoglioso dei miei compagni e di far parte di questa squadra. Sono andato via da Torino per mostrare il mio valore e sono stato fortunato a ritrovare mister Palladino col quale ho giocato a Genoa, che oltre ad essere un grande allenatore è anche una grandissima persona. Lo ringrazio e si merita tutto questo”.

Foto: Instagram Monza