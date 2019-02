Izzo più Iago Falque: il Toro batte l’Atalanta, Mazzarri vede l’Europa

Il Toro supera l’Atalanta in casa e la aggancia al sesto posto in classifica. Prosegue, dunque, il momento magico dei granata che volano a quota 38 punti e si portano in zona Europa League. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, gli uomini di Mazzarri passano in vantaggio con Izzo al 42′ del primo tempo, poi ci pensa Iago Falque ad inizio ripresa (47′) a chiudere i giochi e fissare il punteggio sul 2-0. Da evidenziare il quinto clean sheet di fila per Salvatore Sirigu.

Venerdì 22 febbraio

Ore 20:30 Milan-Empoli 3-0 (Piatek, Kessie, Castillejo)

Sabato 23 febbraio

Ore 15:00 Torino-Atalanta 2-0 (Izzo, Iago Falque)

Ore 20:30 Frosinone-Roma

Domenica 24 febbraio

Ore 12:30 Sampdoria-Cagliari

Ore 15:00 Sassuolo-Spal

Ore 15:00 Chievo-Genoa

Ore 15:00 Bologna-Juventus

Ore 18:00 Parma-Napoli

Ore 20:30 Fiorentina-Inter

RINVIATA Lazio-Udinese

Classifica: Juventus 66; Napoli 53; Inter 46; Milan 45; Roma 41; Atalanta, Torino, Lazio 38; Fiorentina 35; Sampdoria 33; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 28; Cagliari 24; Spal, Udinese 22; Empoli 21; Bologna 18; Frosinone 16; Chievo* 9.

*meno 3 punti di penalizzazione

Foto: Twitter ufficiale Torino