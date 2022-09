Izzo: “Monza ambizioso, per Berlusconi-Galliani parlano i titoli vinti. Juric? Ha fatto altre scelte”

Armando Izzo ha parlato ai microfoni di SportMediaset. Il difensore del Monza si è espresso sui motivi che l’hanno portato a vestire la maglia biancorossa: “Ho scelto Monza perché è una società molto ambiziosa, un po’ come lo sono io. Qui si può crescere molto, si respira una bellissima aria, c’è tanta positività. Non ci ho pensato due volte, per Berlusconi-Galliani parlano i titoli vinti, si può fare solo bene. Sono in prestito secco dal Torino, coi tifosi granata e Cairo ho un bellissimo rapporto. Il mister ha fatto altre scelte, anche se non le condivido, le accetto”.

Foto: Instagram Monza