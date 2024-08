Ivan Toney escluso dai convocati del Brentford, c’è l’Al Ahli

Le sirene arabe suonano anche per Ivan Toney. La punta del Brentford non è stato convocato nella prima uscita degli inglesi contro il Crystal Palace, per via del fortissimo interesse su di lui da parte dell’Al Ahli. A confermare la trattativa e a spiegare le motivazioni dell’esclusione del classe ’96 dai convocati ci ha pensato il tecnico Thomas Frank, intervenuto ai microfoni di Sky Sports UK: “Ci sono molte cose in ballo con Ivan Toney, soprattutto per quanto riguarda il mercato, c’è molto interesse attorno al giocatore. Per questo motivo abbiamo deciso di non inserirlo nella squadra”.

Foto: Instagram Ivan Toney