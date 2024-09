Ivan Toney è arrivato in Arabia. L’Al Ahli sui social: “Una mattinata fantastica a Jeddah”

Ivan Toney è stato un nome di mercato estremamente chiacchierato nelle ultime settimane, soprattutto per la questione legata al trasferimento in Arabia di Osimhen che, almeno per il momento, non si è concretizzato anche perché l’Al Ahli ha deciso di virare sull’ex attaccante del Brentford. Il Club saudita ha pagato il suo cartellino 42 milioni di euro e l’ha ufficializzato ieri. Nella mattinata di oggi Toney è arrivato a Jeddah pronto ad unirsi al suo nuovo club. L’Al Ahli ha postato diverse foto per l’arrivo del loro nuovo centravanti e ha scritto: “Toney è qui! Una mattinata fantastica a Jeddah”.

Foto: instagram Al Ahli