Ivan Schranz: ecco il capocannoniere dell’Europeo

Spesso le competizioni internazionali come Europei e Mondiali ci regalano delle storie bellissime, come quelle di giocatori poco conosciuti ai più, che si prendono le luci della ribalta in manifestazioni di primo livello. E’ questo il caso di Ivan Schranz, capocannoniere dell’Europeo insieme a Jamal Musiala con due reti all’attivo. La prima siglata nell’incredibile quanto insperata vittoria contro il Belgio, la seconda sfortunatamente per la Slovacchia non è servita ai fini del risultato in quanto gli uomini di Calzona sono stati rimontati dall’Ucraina. Il classe 1993 muove i suoi primi passi nel mondo del calcio nell’Inter Bratislava (Under 19) per poi dividere la propria carriera tra Slovacchia (Petralzka e Spartak Trnava), Repubblica Ceca (Sparta Praga, Dukla Praga, Jablonec, Dinamo Budevojice e Slavia Praga, sua squadra attuale) e Cipro (AEL Limassol). Giocatore offensivo molto duttile potendo svariare su tutto il fronte offensivo ricomprendo qualsiasi ruolo in un tridente, si è reso protagonista di una stagione discreta con lo Slavia Praga avendo messo a referto 8 reti e fornito 5 assist. All’Europeo è arrivato invece l’exploit con due reti in altrettante partite, sicuramente una bella storia da raccontare.

Foto: instagram Schranz