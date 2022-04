Iuliano risponde a Moreno: “Continua a provocare, sembrava un film. Ancora oggi non riesco a rivedere quella partita”

In settimana, l’ex arbitro, il purtroppo per noi, famoso, Byron Moreno, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport, a 20 anni da quella clamorosa partita tra Italia e Corea del Sud ai Mondiali.

L’arbitro ecuadoregno, si era detto soddisfatto della direzione di quella gara.

A rispondergli, sempre alla Gazzetta, è stato Mark Iuliano, difensore che in quella gara ha disputato la sua unica partita in una Coppa del Mondo.

Queste le parole dell’ex juventino: “Moreno? Ha rovinato la mia unica presenza in un Mondiale. In tutta la mia vita non ho mai più voluto rivedere i video di quella partita. Sembrava di essere in un film. Altro che arbitro, era una persona messa lì a rovinare partite. Continua a provocare. Ha rovinato la mia unica presenza in un Mondiale”.

Iuliano prova a ricordare la gara: “Abbiamo capito tutto al rigore fischiato per loro dopo pochi minuti. In quel momento abbiamo capito che gara sarebbe stata. Con Vieri siamo riusciti ad andare in vantaggio, poi è successo di tutto. Eravamo tesi e la partita è stata condizionata dalle scelte dell’arbitro”.

Le parole di Moreno: “È una follia, le sue parole sono incommentabili. Ogni fischio era contro di noi. Ha commesso una serie di errori che non ci hanno permesso di andare avanti al Mondiale. Ogni azione, ogni contropiede: tutto era stoppato sul nascere”.