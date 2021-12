Italiano vuole di più: “Buona reazione dopo la sconfitta di sabato. Ma dobbiamo migliorare”

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn della vittoria ottenuta per 3-1 sulla Sampdoria di D’Aversa: “Venivamo da una sconfitta arrivata negli ultimi cinque minuti, ho capito che qui non si può mai star tranquilli e bisogna quindi stare sempre attenti fino all’ultimo minuto. Ma i miei ragazzi oggi hanno reagito bene. Speriamo di trovare continuità e oggi siamo contenti dei tre punti presi. Io dico sempre ai miei ragazzi di gestire il pallone e di non consegnarlo all’avversario, perché poi rischi di perdere il controllo della partita. Abbiamo preso troppi gol negli ultimi minuti e perso così troppi punti per strada. Dobbiamo migliorare.

Sottil? Prima di tutto sono contentissimo che i tre gol siano arrivati dai tre attaccanti. Riguardo a Sottil, avete visto oggi quali sono le sue doti. Ha un grande talento, ma deve migliorare e pensare più alla squadra. Oggi ha fatto una prestazione di livello. Poteva fare anche il quarto gol. Deve crescere perché può diventare molto forte”.