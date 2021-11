Italiano: “Vlahovic ha grande entusiasmo, Nico Gonzalez non ci sarà. Con la Juve una partita a parte”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa nella vigilia del match tra Juventus e Fiorentina. L’allenatore viola ha esaminato la partita contro i bianconeri: “La Juve è una squadra che arriva con una fiducia diversa rispetto alle gare di campionato, affrontiamo una squadra che ha qualità in avanti esagerata, con giocatori veloci e tecnici. So quanto ci tiene la piazza a questa partita. Lo percepisco anche dai ragazzi che sono qui da qualche anno. L’abbiamo preparata bene. Sicuramente poi sarà il campo a dare l’ultimo verdetto“.

Su Vlahovic: “Penso che un attaccante che arriva da una tripletta è un attaccante che a livello di fiducia è al massimo. La partita richiede anche uno stimolo e un’attenzione diversa. Vederlo arrivare con questo entusiasmo ci dà fiducia. Il ragazzo è concentrato e avete visto quanto ci tiene a far bene“. Su Nico Gonzalez: “In questo momento abbiamo Nico out che è da un bel po’ fuori dal centro sportivo. Quando tornerà ad allenarsi sarà quasi impossibile di rimandarlo subito in campo. Cercheremo di rimetterlo subito nelle condizioni di tornare a disposizione“.

Il paragone con Conte: “Essere accostati a un allenatore così forte e vincente mi fa piacere. Poi quando lo dicono i calciatori penso che spesso sono sinceri e spesso dicono veramente tutto quello che pensano. A Biraghi lo ringrazio per questo. Perdere non piace a nessuno. Sono nato col fatto che non ottenere le vittorie è un qualcosa che mi fa stare male“.

Foto: Twitter Fiorentina