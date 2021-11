Italiano: “Vlahovic ce lo stiamo godendo, deve avere questa mentalità. La Fiorentina può sognare in grande”

Vincenzo Italiano è intervenuto in mattinata su Radio Rai 1. Il tecnico della Fiorentina è tornato a parlare della vittoria contro il Milan: “Finalmente siamo riusciti a fare punti contro una grande e in uno stadio gremito e festante, è stata una bellissima serata. Contro l’Inter e il Napoli non siamo riusciti a fare risultato, sabato abbiamo meritato di vincere e l’abbiamo portata a casa. Quando vai in vantaggio sul 3-0 dovresti riuscire a mantenere il controllo, mi sarei arrabbiato tantissimo se avessimo buttato via punti. Ibrahimovic è ancora un giocatore determinante, non gli puoi dare spazio che lui punisce”.

Su Vlahovic: “E’ una situazione cominciata già in estate, non so come andrà a finire, ma scende in campo sempre concentrato. Con la sua esultanza ha dimostrato che vuole rimanere focalizzato sul presente, noi ce lo stiamo godendo e speriamo che mantenga questa umiltà, è destinato a grandi cose”.

Sulle ambizioni della Fiorentina: “Volevamo partire bene, ci siamo riusciti, ma abbiamo un po’ smarrito i risultati fuori casa. Per adesso ci godiamo il momento, sabato sera eravamo super rimaneggiati. Se l’atteggiamento è questo, la Fiorentina può davvero sognare in grande quest’anno”.

Foto: Twitter Fiorentina