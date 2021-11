Italiano: “Vittoria meritata contro un grande Milan. Vlahovic? E’ destinato a una carriera importante”

Ha temuto la beffa?

“Il 3-1 ha riaperto la partita dopo pochi minuti, forse eravamo già indirizzati a una partita più tranquilla, invece abbiamo sofferto. Bravo Vlahovic a fare il quarto gol, penso che la vittoria sia stata meritata contro un grande Milan. Oggi siamo stati premiati e di questo sono felice”.

È la soddisfazione più grande della sua carriera?

“A Firenze sicuramente è la prima grande soddisfazione, nell’ultima riunione ho detto ai ragazzi che dovevamo far vedere le nostre doti contro una grande. Sono contento per i ragazzi”.

Vlahovic?

“In questo momento è un calciatore destinato a una carriera importante, non solo perché sa fare gol ma per come si allena. Poi riporta tutto in partita. Se rimane questo giocatore è destinato a una grande carriera. Non so come sarà il suo futuro, ma per ora ce lo godiamo. Oggi era carico a pallettoni e sono felice per lui”.

Saponara sembra rigenerato.

“Su Dusan ho parlato tantissime volte, in questo momento lui non pensa a nulla ma solo a prepararsi per le partite, lo vedete anche voi come approccia in campo. È concentratissimo, tutto passa attraverso le prestazioni. Con quel gesto voleva ribadire che è concentrato. È un grandissimo professionista, giovane ma con la personalità di un veterano. Su Saponara dico che è un ragazzo particolare che va stimolato con le giuste parole. In questo momento riusciamo a coinvolgerlo e a farlo sentire importante. Sono contento di aver tirato fuori il fuoco che forse si stava spegnendo. Averlo con questa testa è un vantaggio per la Fiorentina”.