Italiano: “Vittoria meritata. Abbiamo deluso con i risultati, ma oggi abbiamo regalato una grande prestazione ai tifosi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha così parlato dopo il successo per 2-1 contro il Milan: “Finalmente una gara del genere, con grande qualità contro una squadra in netta crescita e che non ti dà riferimenti. I ragazzi hanno sfoderato una prestazione ricca di attenzione e qualità. Dopo il gol abbiamo avuto un quarto d’ora di panico, ma i ragazzi erano troppo concentrati e penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo difeso bene su 3/4 corner consecutivi, mentre altre volte lì abbiamo perso delle partite. Oggi è andata bene, ma ci sta di soffrire e di lavorare bene dentro la nostra area”.

Poi il tecnico viola ha proseguito parlando delle Coppe: “Abbiamo voluto fortemente la Conference, prima superando i playoff e poi opponendoci con grande orgoglio ai nostri avversari. Stiamo coinvolgendo tutti, che sanno che c’è spazio in ogni partita. Questo sta pagando, gli attaccanti hanno iniziato a far gol e chi subentra è decisivo. Se questa è la mentalità, possiamo far bene tutti gli impegni che abbiamo. Quando fai l’abitudine a tutti questi impegni, si può fare”. E sulla concretezza: “Tante partite abbiamo calciato molto, ma mai con quella voglia che abbiamo avuto stasera. Spesso abbiamo perso partite che non meritavamo e siamo migliorati nello sfruttamento di quello che produciamo. Nelle ultime 5 partite abbiamo fatto vedere che gli attaccanti sanno far gol e siamo contenti. Cosa ho detto a Dodò? È arrivato dopo 9 mesi di inattività, allenandosi da solo. Aveva grosse difficoltà fisica, stava per riprendersi e poi si è fatto male al polpaccio. Stava perdendo fiducia, ma ora sta tirando fuori prestazione di livello. Mi auguro di avere tutti al 100% in questi ultimi tre mesi”.

Infine, sull’importanza dell’atmosfera del Franchi: “Bellissima atmosfera. In casa abbiamo sempre avuto una presenza numerosa. Abbiamo un po’ deluso la gente con alcuni risultati, ma oggi abbiamo ripagato con una grande prestazione queste 40.000 presenze e mi auguro che sia una spinta per il finale di stagione”.

Foto: Instagram Fiorentina