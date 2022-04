Italiano: “Usciamo a testa alta, quando la Juventus difende così è difficile”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sfida di questa sera tra la sua Fiorentina e la Juventus: “Partiamo dal presupposto che oggi per noi era difficile ribaltare il risultato dell’andata, ma abbiamo cercato di fare tutto il possibile. Nel primo tempo abbiamo forzato troppi palloni. Nella ripresa è mancato il guizzo, con la Juve è difficile quando inizia a difendersi in quel modo. Abbiamo cercato di tenere il pallino del gioco in mano e fatto quello che dovevamo fare. Non c’è stato quel pizzico di buona sorte in qualche episodio. Peccato, ci giocavamo qualcosa di importante, ma usciamo a testa alta. Il possesso della palla è stato quasi sempre nostro, abbiamo cercato i presupposti per fare gol e questa per me è una grande soddisfazione. Quando la Juve decide di difendersi è dura, sono attenti e non lasciano varchi“.

Foto: Twitter Fiorentina