Italiano: “Un’altra buona prova, ma senza punti. Una costante che inizia a darci fastidio”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Juventus.

Queste le sue parole: “Bisogna avere più attenzione e concentrazione quando non abbiamo la palla, anche se qua è impensabile non concedere nulla alla Juve. Oggi abbiamo concesso due tre ripartenze su palla nostra: dobbiamo avere più attenzione, perché la squadra è sempre rimasta in partita e ha dato filo da torcere ad una Juve con gradi campioni. Un’altra prestazione che non ci lascia punti, una costante che inizia a darci fastidio”.

Dopo una partita del genere, alla squadra cosa dici?

“Se hai più determinazione, fai gol sicuro e non concedi quelle situazioni da gol. Stiamo perdendo partite in cui possiamo prendere punti, ma non sta accadendo”.

Sull’attacco: “La partita l’avevamo pensata nel modo giusto, sfruttando la profondità con Kouamé, Ikoné e Gonzalez. Non era semplice, ma Kouamé dà sempre l’anima e dà sicurezza”.

L’Europa può darvi la scintilla? “L’Europa adesso riparte, è un obiettivo da onorare e abbiamo una squadra tosta. Dobbiamo migliorare le prestazioni e, se ci riusciamo, nella doppia sfida possiamo ben figurare”.

Foto: Instagram Fiorentina