Italiano: “Tantissime emozioni quando siamo arrivati allo stadio. Castrovilli sarà out”

Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha parlato in merito della finale di domani. Ecco le sue parole: “Tantissime emozioni. Soprattutto quando siamo arrivati allo stadio. Il primo pensiero è stato quello di ricordare l’inizio di questo percorso, ovvero il play off in Olanda. E dopo 14 lunghe partite difficili, di giocarci la possibilità di alzare il trofeo. Un percorso incredibile, difficile, dove siamo cresciuti di partita in partita. Domani ci giochiamo una grande possibilità”.

Sul West Ham: “E’ una delle squadre più forti del torneo e alla fine è arrivata fino in fondo. I valori iniziali sono confermati da parte loro con la finale. Hanno valore, con giocatori di alti livello, forti sotto tutti i punti di vista. Ma se siamo in finale qualche pregio lo abbiamo anche noi. Siamo carichi e in fiducia, soprattutto per il percorso di entrambe le coppe e per il girone di ritorno in campionato. Sappiamo di affrontare una squadra di valore. Speriamo di metterli in difficoltà”.

Castrovilli?: “‍Gaetano ha avuto questa contusione, non ha recuperato al massimo e quindi ci dispiace ma non giocherà”.

Foto: Instagram Fiorentina