Italiano sulla Conference: “È la possibilità di portare un trofeo a Firenze. I ragazzi ci credono, sognare non costa nulla”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano ha così parlato in vista della sfida di questa sera contro il Braga, valevole per il ritorno dei playoff di Conference League: “Parliamo tanto della possibilità di portare un trofeo a Firenze. I ragazzi ci credono e sognare non costa niente. Quest’anno abbiamo dato varie delusioni ai tifosi e ci dispiace, ma siamo ancora in corsa per molti obiettivi. Campionato? Ci sono ancora tante partite. Possiamo recuperare. Europa? Le squadre sono diverse e difendono in vario modo. Qui riusciamo a trovare i giusti mezzi per segnare, ma non in campionato. Sta a noi risolvere questo problema”.

Foto: Instagram Fiorentina