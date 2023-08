Italiano sul mercato: “La squadra è migliorata, ma ci sono situazioni che andranno risolte in queste ultime ore”

La Fiorentina batte il Rapid Vienna per 2-0 conquistando la fase a gironi della Conference League. Una risultato che fa felice Vincenzo Italiano, allenatore della viola, che ai microfoni di Sky Sport non fa nulla per trattenere l’entusiasmo: “Era la partita che dovevamo fare, dovevamo forzare qualche giocata e mandare tanti uomini sopra la linea della palla. Speravamo di sbloccarla nel primo tempo e invece abbiamo dovuto spingere nel secondo. Passare il turno non era facile e siamo felici perché domani saremo presenti al sorteggio. Vediamo che squadre incontreremo. Questa Fiorentina ha giocatori a cui il percorso dell’anno scorso ha lasciato tantissimo. Ci tengono, hanno capito che si può crescere diventando più forti. L’Europa ti da tanto, la volevamo fortemnete, ora inizierà il tour de force tra coppa e campionato e dobbiamo fare bene in entrambe le competizioni”.

Poi ha proseguito parlando dei singoli, partendo da Nico Gonzalez: “Ha dimostrato questa voglia di essere leader scegliendo la 10. Un numero pesante, che va onorato. E’ un giocatore di altissimo livello, un attaccante completo e con ampissimi margini di miglioramento. E’ già un top ma si può sempre migliorare”. E su Arthur: “Per me ha diversi gol nelle gambe, può diventare un centrocampista completo. Sa impostare, attaccare gli spazi, ha letture. Per me, quando arriverà a una condizione ottimale trovando più ritmo può diventare un giocatore completo. vediamo se riusciamo a spronarlo”. Chiudendo su Nzola: “Lui non ha mai fatto un’amichevole, è andato in ritiro e ha iniziato subito a lavorare da solo. Entrare in condizione non è semplice, ha una stazza imponente e quando troverà la forma migliorerà. L’attaccante che conosco poteva fare di più, abbiamo attaccanti che vogliono determinare e dobbiamo metterli in condizione di farlo”.

Infine, sul mercato: “Ci sono alcune situazioni che in queste ultime ore andranno risolte, vediamo. QUesti sono gli unici movimento che dobbiamo cercare di fare. Per me la squadra è stata migliorata per qualità, fisicità ed esperienza”.

Foto: Instagram Fiorentina