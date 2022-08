Italiano sul mercato della Fiorentina: “Abbiamo sostituito, non aggiunto”

Nel match valido per la prima giornata di campionato la Fiorentina sfiderà la Cremonese. Il fischio d’inizio arriverà al Franchi, domani alle 18.30. Alla vigilia della partita, Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa. E col mercato ancora aperto, l’allenatore è stato chiamato a esprimersi anche su acquisti e cessioni dell’attuale sessione: “Abbiamo qualcosa in più rispetto all’anno scorso perché abbiamo un anno di lavoro insieme alle spalle e quindi ci conosciamo meglio. Abbiamo sostituito chi è andato via, non abbiamo aggiunto ma sostituito. Chi è arrivato a Firenze ha voglia di fare bene e ha qualità, i nuovi devono essere bravi come quelli che sono andati via. Io voglio far sentire coinvolti tutti perché in queste partite può succedere di tutto, dagli acciacchi alle espulsioni. Il mercato è ancora aperto ma adesso voglio concentrarmi solo sul campo”.

Foto: Twitter Fiorentina