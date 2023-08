Italiano su Nico Gonzalez: “Resterà sicuramente con noi. Lo vedo motivatissimo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Rapid Vienna, soffermandosi anche su Nico Gonzalez: “Lo sto vedendo motivatissimo, ha preso il numero 10 e gli ha portato fortuna. Penso che siano solo movimenti che disturbano. Il mercato aperto in mezzo a competizioni così importanti non aiuta ma ormai siamo abituati. Non c’è nulla su Nico Gonzalez, sicuramente rimarrà con noi”.

Foto: Instagram Fiorentina