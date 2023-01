Italiano su Nico Gonzalez: “Ho visto il ragazzo determinato, non c’è altro nella nostra testa”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato di Nico Gonzalez: “In questa Fiorentina c’è del valore, sono solo voci. Oggi ho visto Nico con grande voglia di tornare in condizione, sta spingendo tantissimo negli allenamenti. Con lui non abbiamo parlato di niente. Non c’è altro nella nostra testa, l’unica intenzione è riavere il Gonzalez dello scorso anno”. A conferma di quanto vi avevamo raccontato questa mattina.

Foto: Instagram Nico Gonzalez