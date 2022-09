Italiano striglia la squadra: “Dobbiamo reagire, stiamo mancando in fase realizzativa. Gonzalez? Ancora out”

Domani alle 15 arriverà il fischio d’inizio di Bologna-Fiorentina. Alla vigilia della sfida, sono arrivate dai canali ufficiali del club viola le dichiarazioni di Vincenzo Italiano: “Se dopo le belle prestazioni non riusciamo ad ottenere i tre punti, vuol dire che tutti dobbiamo cercare di dare di più. Dobbiamo reagire. Stiamo mancando in fase realizzativa, non è una questione solo degli attaccanti ma di tutta la squadra perché nell’ultima gara anche difensori e centrocampisti si sono trovati nella condizione di far gol, perciò è una questione di squadra. Continuando con queste prestazioni qui per forza deve cambiare qualcosa, siamo consapevoli che dobbiamo dare di più in quella parte di campo. Dobbiamo continuare con questo livello di prestazioni che hanno messo in difficoltà Juve, Napoli. Siamo stati poco qualitativi con il Riga, dunque non dobbiamo abbatterci e perdere fiducia”.

Poi, sulla condizione della squadra: “Abbiamo tante partite ravvicinate, dobbiamo recuperare in fretta, ogni volta è una difficoltà e ci dobbiamo adeguare e adattare. Domani cercheremo di proporre l’undici più in forma, cercando di dare continuità di prestazione e migliorare. Avremo fuori ancora Gonzalez e poi vediamo all’ultimo momento chi non sarà della partita ma credo siano tutti abili e arruolabili”.

Foto: Twitter Fiorentina