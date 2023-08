Italiano: “Stiamo provando a preparare una rimonta. Il mercato aperto crea fastidio a tutte le squadre”

Dopo la sconfitta nella gara di andata, la Fiorentina è obbligata a vincere nella partita di ritorno al fine di accedere ai gironi della Conference League.

Il tecnico Italiano è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Come ha detto il tecnico del Rapid Vienna, loro metteranno in campo la passione. Molto dipenderà da noi. Dobbiamo fare gol. L’avversario non è uno sprovveduto, dovremo essere noi a prendere in mano la partita. Se vedo analogie rispetto alla partita contro il Basilea? Domani sarà diverso rispetto alle sfide dello scorso anno. Dobbiamo essere bravi a ribaltare la partita. Stiamo preparando una rimonta e lo scenario deve essere diverso. Il mercato disturba tutte le squadre, compresa la Fiorentina, ma non ne voglio parlare perché stiamo preparando una partita importantissima. In porta non abbiamo delle vere gerarchie, chi sarà più bravo, avrà più spazio. Arthur sta rispondendo molto bene considerando che non aveva quasi mai giocato lo scorso anno. Lavoriamo sulla concentrazione per cercare di non permettere agli avversari di arrivare davanti al nostro portiere. Far tirare gli avversari quattro volte in quattro partite può andare bene, ciò che non va bene è che abbiamo preso altrettanti gol in quelle poche occasioni. C’è chi dice che siamo più forti dello scorso anno, ma dovremo dimostrarlo sul campo“.

Foto: Instagram Fiorentina