Italiano: “E’ la serata più bella della mia carriera. Futuro? Penso allo Spezia”

Ai microfoni di Dazn, un raggiante Vincenzo Italiano ha analizzato la vittoria dello Spezia sulla capolista Milan.

Queste le parole del tecnico spezzino: “La più bella serata della carriera? Decisamente. Anche per il fatto di aver affrontato la prima della classe, una squadra stratosferica come il Milan, aver fatto questa prestazione, aver visto i ragazzi giocare con quest’intensità. Per noi è una grande soddisfazione”.

Facilità nell’andare a segno: “È un dato importante, significa che tutti vogliono essere decisivi e trascinare. Questa vittoria ci dà grandissimo morale: fare una prestazione del genere contro il Milan per noi è importante. Il nostro obiettivo sapete qual è, dobbiamo mettere in cascina questi tre punti e continuare con questo spirito”.

Su Agudelo prima punta: “Ha delle qualità da giocatore importante, perché ha forza, velocità palla al piede. Sull’esterno non aveva reso benissimo, data la necessità gli abbiamo chiesto di adattarsi in quel ruolo e sta iniziando a stupire tutti. Per noi è una grandissima sorpresa, si sta anche divertendo, e quello è importante. Lui è felicissimo di stazionare in quella zona di campo e siamo contenti di averlo così”.

Lei si sente pronto per una grande? “In questo momento penso sia presto per parlare di futuro. Siamo alla terza giornata di ritorno, l’unico pensiero che ho è quello di raggiungere questo obiettivo, che per noi sarebbe come vincere lo Scudetto. Poi in futuro vedremo: è arrivata una nuova società e ci saranno nuovi progetti e nuove cose di cui parlare con la proprietà”.

Foto: Twitter Spezia