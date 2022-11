Italiano: “Sono soddisfatto, vittoria che ci dà continuità. Eravamo troppo in ritardo in classifica”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha commentato a Dazn la vittoria contro la Sampdoria.

Queste le sue parole: “Sono soddisfatto, noi dobbiamo cercare questa continuità. Eravamo in grosso ritardo in campionato e nelle ultime due la squadra ha tirato fuori l’orgoglio. Milenkovic? Sta crescendo, ha avuto un problema che lo ha tenuto fermo un bel po’ e nelle prime gare non era il solito Nikola. Ottimo rientro per noi, i centimetri vanno sfruttati e in queste due gare è stato bravissimo a far gol. I gol aiutano la squadra e possono arrivare da tutti, se li fanno ancora di più ti fanno lavorare con un altro spirito. Ci teniamo stretti questi due gol”.

Cosa è cambiato nella testa della Fiorentina?

“Avevamo un po’ di gente non al massimo dal punto di vista fisico, avevamo tanti piccoli infortuni e con un po’ di mala sorte dove creavamo l’impossibile e sbagliavamo di tutto. Tutti in grande crescita adesso, stiamo entrando in campo con quello spirito battagliero che è quello che fa la differenza. Questo sta dimostrando che i numeri lasciano il tempo che trovano, entrare in campo con una testa diversa fa la differenza”.

Foto: twitter Fiorentina