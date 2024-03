Italiano: “Sono convinto che l’Inter possa arrivare fino in fondo in Champions”

Durante l’intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato della grande stagione dell’Inter: “L’Inter è forte in tutti i reparti: ha personalità, ha fisicità, ha tecnica. Si vede che è un gruppo unito. Sono da tre anni con lo stesso allenatore. In questo momento se li trovi tutti in giornata sono difficili da battere. Possono arrivare in fondo in Champions? Sono convinto che ci arriveranno, se continuano ad esprimersi a questi livelli penso possano arrivare fino in fondo”.