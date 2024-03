Italiano: “Sono convinto che domani non sbaglieremo l’approccio. Se vogliamo arrivare fino in fondo non dobbiamo mai abbassare la guardia”

Alla vigilia dell’ottavo di ritorno di Conference League contro il Maccabi Haifa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la delicata sfida con gli israeliani. Ad accompagnarlo anche il centrocampista Rolando Mandragora. Di seguito le parole del tecnico viola:

Cosa ha chiesto alla squadra per chiudere la pratica ottavi?

“Loro arriveranno qui per andare forte e ribaltare il risultato, noi dovremo essere pronti perché l’avversario è di valore. Con merito abbiamo vinto l’andata ma la partita è aperta. Abbiamo un piccolo vantaggio e lo dobbiamo sfruttare. Dovremo farci trovare pronti, l’approccio sono convinto che non lo sbaglieremo.”

L’anno scorso in casa avete sofferto di più quando dovevate gestire.

“Il percorso dell’anno scorso è stato strepitoso, soprattutto perché non abbiamo mai cercato di gestire e siamo sempre entrati in campo per vincere. Questo ci ha permesso di arrivare fino in fondo, nessuno prepara la partite per amministrare, dobbiamo proporre quello che abbiamo fatto all’andata, sapendo di poter comunque sfruttare il vantaggio. Andare in vantaggio sarebbe importante, ma se vogliamo arrivare fino in fondo non dobbiamo mai abbassare la guardia. Quello che abbiamo preparato è molto simile alla partita di andata.”

Come vivrà la partita da fuori?

“È un qualcosa che avrei evitato volentieri. L’ammonizione penso sia stata esagerata. Per la prima volta assisterò a una partita da fuori e non mi fa piacere. Domani anche senza la mia presenza a bordo campo i ragazzi sapranno cosa fare.”

Quanto sta pensando ai rigori? E quanto ai minuti finali che hanno tolto tanti punti alla Fiorentina quest’anno?

“Dobbiamo pensare che domani potremmo andare ai rigori, è una possibilità. Ci fermiamo sempre a batterli, in Coppa Italia siamo stati infallibili mentre in campionato abbiamo questa maledizione. Abbiamo lavorato anche oggi, in tanti hanno calciato i rigori. Per me è un caso, un periodo. Ci tengo a dire che è importante averne così tanti, significa che ce li guadagniamo. Continuando così ci toglieremo soddisfazioni importanti.”

