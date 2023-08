Italiano: “Sono arrivati giocatori di qualità, sono molto fiducioso”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’esordio contro il Genoa: “Si riparte molto carichi. La scelta di restare qui è stata giusta, avevamo timore per il clima e le temperature ed invece abbiamo lavorato bene in una struttura importante. In questo momento conta la condizione fisica dei ragazzi. Sono arrivati tanti giocatori di qualità che ci daranno una grossa mano, noi e loro dovremo essere bravi a farlo il più presto possibile perché ora iniziano le gare vere e che contano. Sono fiducioso, sono arrivati tutti ragazzi intelligenti, li vedo carichi e mi aspetto tanto da tutti. Affronteremo questa stagione come sempre, convinti delle potenzialità dei miei ragazzi”.

Foto: Twitter Fiorentina