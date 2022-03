Italiano: “Siamo consapevoli che andremo ad affrontare i più forti. Dobbiamo concedere poco”

Intervistato da Fiorentina Weekly, il tecnico viola, Vincenzo Italiano ha parlato in vista della gara contro l’Inter a San Siro.

Queste le sue parole: “Sarà diverso sicuramente l’avversario rispetto alle ultime partite. Andremo in casa dei campioni d’Italia e dobbiamo essere consapevoli di giocare contro i più forti. L’Inter ha qualità in tutti i reparti e tanta fisicità. Dobbiamo cercare in tutti i modi di concedere poco e di essere propositivi”.

Sul calendario: “Prima o poi vanno affrontate tutte, vanno giocate partite con coefficiente di difficoltà alta e dobbiamo prepararci bene e affrontare le più forti con spirito battagliero”.

Foto: Twitter Fiorentina