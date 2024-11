Italiano: “Siamo ancora dentro, ma domani dobbiamo dare il tutto per tutto. Pobega? Si riprenderà, è un giocatore intelligente”

Queste le dichiarazioni di Vincenzo Italiano nella consueta conferenza stampa prepartita della sfida di Champions contro il Lille.

“Domani è molto importante, mancano 4 partite. Se i calcoli fatti sono giusti siamo ancora dentro, dobbiamo dare il tutto per tutto per poi giocarcela nelle prossime partite. Pobega? Si riprenderà, per noi è un comandamento non mettere in difficoltà la squadra. Lui lo sa, è un giocatore intelligente. Il ragazzo era un po’ abbattuto, ma sono contento che se ne sia accorto. Non deve più sbagliare. Il Lille è una squadra composta da giocatori di alto livello. Stanno facendo bene in campionato e in Champions League, sarà tosta. Secondo me non sono squadre che fanno calcoli, sono aggressive. Urbanski? È un ragazzo giovane, deve crescere. Fa parte della rosa e deve lottare per conquistare il posto da titolare, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto il suo. Skorupski? Sta bene, ha avuto una forte influenza, ma si è allenato a parte e ora sta bene. Al momento conta solo domani, anche se dobbiamo tenere conto della grande fatica che abbiamo fatto a Roma contro la Lazio. Abbiamo ancora tante ore per arrivare alle 21:00 di domani, il focus è assolutamente sul Lille”.

Foto: Instagram Bologna