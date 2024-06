Italiano si presenta: “C’è molto entusiasmo da parte mia. Sarà un anno duro, dovremo confermarci”

Dopo il suo addio alla Fiorentina, con cui ha perso due finali di Conference League, Vincenzo Italiano riparte dal Bologna, rivelazione dello scorso campionato. Il tecnico si è presentato nella giornata di oggi in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Sono emozionato perché avere l’opportunità di intraprendere un cammino con persone che mi hanno voluto fortemente è importante. Ringrazio tutti sin da ora. Sarà un anno duro, dovremo confermarci e abbiamo una competizione importantissima da affrontare”. Poi ha aggiunto: “C’è molto entusiasmo da parte mia e di tutto il mio staff. Sono felicissimo di poter cimentarmi per la prima volta in Champions League in una realtà come il Bologna. La crescita di questa piazza è davanti agli occhi di tutti. Sono curioso di ripartire, di conoscere i calciatori e riprendere quanto fatto nella passata stagione”. Sul modo di giocare: “Dal punto di vista dello sviluppo del gioco ci si assomiglia. Cercare di sviluppare anche da dietro, con i difensori che devono far parte del gioco. La punta deve lavorare per tutta la squadra e infine segnare. Poi dipende anche dagli aspetti dei singoli; da come preparano le partite, come arrivano mentalmente. C’è sintonia con le idee della società”.

Foto: twitter Bologna