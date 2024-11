Italiano: “Servirà massima attenzione, giochiamo contro una squadra che sta volando”

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare la sfida di questa sera contro la Lazio: “Per me dobbiamo cercare di essere noi stessi, più attenti e più veloci rispetto alle gare precedenti, avere massima attenzione, giochiamo contro una squadra che in casa sta volando, nella fase offensiva stanno dando grandi risposte, tutti stanno facendo bene, l’attenzione non deve mancare. Quando abbiamo la palla dobbiamo far vedere quelle che sono le nostre caratteristiche”.

Sui centrali: “Questa è l’idea di dare continuità a una coppia che sta facendo bene. Lucumì è riuscito a recuperare dal viaggio della nazionale, speriamo che la coppia riesca a dare la continuità che abbiamo visto”.

Foto: instagram Bologna