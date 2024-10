Italiano: “Servirà malizia e furore. Ndoye è recuperato”

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida fuori sede con l’Aston Villa, in Champions League.

Sulla gara: “È chiaramente una partita importante, c’è da far punti perché si tratta di un altro mini campionato e dobbiamo cercare di dare il massimo. Dobbiamo cercare prima di tutto la prestazione perché se no è difficile. Nelle altre due gare precedenti da questo punto di vista abbiamo fatto, adesso dobbiamo cercare di mettere un po’ più di malizia e ‘ furore’ per cercare di ottenere un risultato. L’avversario è di altissimo livello, ma ci proveremo. Spesso loro senza palla creano questo blocco tutti dentro alla metà campo per ripartire, per farti forzare qualche giocata e attaccare gli spazi alle spalle. Ti lasciano giocare, ma quando hanno la palla sanno cosa fare. Sono pericolosissimi sulle palle inattive e la squadra è in salute, non perde da tante partite. Ha giocatori di altissimo livello, sappiamo chi affrontiamo. Ci dobbiamo far trovare pronti”.

Su Ndoye: “Ndoye è recuperato, oggi sta bene e sono contento di questo perché non averlo a Genova è stato un sacrificio importante. Ma come dico sempre è meglio saltare una partita che avere un periodo più lungo di inattività. Domani vediamo chi inizierà davanti: abbiamo avuto un giorno per prepararla, servono giocatori freschi che possono dare il 100% e poi avere una grossa mano dai subentrati”.

Sui risultati: “Il risultato è sempre la prima problematica che bisogna risolvere. Ma come ci si arriva? Attraverso la prestazione, la crescita anche a piccoli passi ma arrivare a essere squadra e avere un’identità. E quello secondo me pian pianino lo stiamo raggiungendo. Oltre alla forma ci vorrebbe la sostanza che sono punti e vittorie, anche con un pizzico di buona sorte in più. Con lo Shakhtar, rigore a parte, meritavamo di vincere la partita così come meritavamo di segnare almeno un gol a Liverpool. Con la mentalità di giocarci queste partite a viso aperto qualcosa dobbiamo raccoglierla. Non dimentichiamoci che stiamo affrontanto squadre che stanno andando fortissimo in campionato e in Champions. Bisogna sudare, giocare, soffrire e portarci a casa spunti di crescita”.

Foto: Instagram Bologna