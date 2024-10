Italiano: “Se continuiamo così le soddisfazioni arriveranno. Servono più attenzione e malizia”

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari: “Ci vuole un pizzico di attenzione in più, abbiamo avuto tante situazioni di vantaggio in cui dovevamo avere più malizia per portare a casa più punti. L’impegno e la qualità i ragazzi li hanno sempre messi, se continuiamo così le soddisfazioni arrivano”.

Su Odgaard: “Perché si allena bene, va forte e a Genova ha fatto bene quel ruolo. In quella zona può esprimersi bene, è giusto riproporlo e mi auguro che si ripeta. In base al modulo di gioco del Cagliari, vedremo dove piazzarlo”.

Foto: Instagram Bologna