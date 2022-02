Italiano: “Sarò sempre grato allo Spezia. Forse potevo comunicare meglio le mie decisioni”

A chiudere la 25esima giornata di campionato di serie A, sarà il match tra Spezia e Fiorentina. Non una gara come tutte le altre per Italiano che ritrova il suo recente passato. Queste le dichiarazioni del tecnico dei viola, riportate sul sito ufficiale della Fiorentina: “Non può essere una partita come le altre. Sarò per sempre grato a La Spezia, due anni fantastici e persone straordinarie. Forse potevo comunicare meglio le mie decisioni quest’estate, e mi dispiace se ho sbagliato in questo. Ma ribadisco sarò per sempre grato alle persone e alla società che mi ha fatto crescere tantissimo. Siamo concentrati sulla partita di domani, concentrati in termini di prestazione e di punti da raccogliere. Prima di Bergamo sapevo che avevamo preparato bene la partita e la conferma è arrivata dal campo. L’Atalanta è una squadra molto difficile da affrontare, soprattutto in casa loro. Passare il turno e in quel modo è stato eccezionale. Ma adesso dobbiamo archiviare e pensare alla sfida allo Spezia. Gara difficile in uno stadio che spinge sempre al massimo la propria squadra. Piatek è un ragazzo e professionista esemplare. Sa che se comincia a giocare anche fuori dall’area può allargare le sue vedute calcistiche. Può essere bravo a mandare i compagni in porta. Questo gli chiediamo, e questo sta facendo. Sono felice di come si è inserito. Ho cambiato Nico Gonzalez anche per i colpi presi alla caviglia. Ci teneva a finire la gara come tutti i calciatori che conosco, compreso il sottoscritto quando andava in campo. Con lui nessun problema abbiamo parlato dopo la gara ed è tutto chiarito”.

FOTO: Twitter Fiorentina