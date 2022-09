Italiano: “Rigore fallito da Jovic? Li sbaglia chi va a calciarli”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa, tra le altre cose, anche del rigore sbagliato da Jovic nella partita contro la Juventus. Queste le sue parole: “Sui rigori sapete come la penso, abbiamo tre-quattro giocatori che a fine rifinitura calciano, rimane la regola che chi se la sente tira. Jovic è uno che ha già tirato dei rigori, e li sbaglia chi va a calciarli. Non può influire sul futuro, mi spiace perché poteva essere un gol importante per lui ma rimane il principio base. Mi auguro di avere altri rigori, significa che stazioniamo sempre in area avversaria. Non è giusto massacrare chi sbaglia, però dobbiamo sfruttare le occasioni”.

Foto: Instagram Jovic