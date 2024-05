Italiano: “Regaliamo troppo, il secondo gol del Verona era da annullare. E’ un periodo che va così”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa del Verona.

Queste le sue parole: “E’ uno sport di errori, meno ne fai meno problemi hai, il primo goal lo regaliamo, sul secondo goal c’è un fallo di mano di Lazovic quindi il goal è da annullare. Abbiamo colpito l’ennesimo palo, poi nel secondo tempo non abbiamo creato tantissimo anche per il caldo e per il Verona che non ti fa giocare benissimo. Nelle ultime due gare abbiamo regalato qualche goal di troppo”.

Bonaventura? “Non so dirvi, mi auguro nulla di grave, aveva una grande voglia di entrare e aveva bisogno di questi 20-25 minuti, eravamo sotto e in situazioni come queste uno come lui va messo dentro”.

Cosa serve al 101% alla Fiorentina mercoledì per passare il turno? “Serve tutto quello che abbiamo fatto fuori casa, come l’anno scorso dove ad ogni tiro segnavamo, penso ai 4 goal al Sivasspor o al Braga. E’ un avversario tosto ma possiamo metterlo in difficoltà”.

Castrovilli? “Cercherò di dargli minuti e alzare la condizione, la disponibilità che dà è totale e massima, oggi se il palo non si mette di mezzo fa una doppietta. Se torna il Gaetano prima dell’infortunio è un giocatore importante”.

Come ci si sente a tornare a Verona? “E’ come tornare a casa tutte le volte, qui ho giocato undici anni e ho lasciato un pezzo di cuore, Baroni sta facendo un grandissimo lavoro, gli auguro il meglio e per me sempre forza Hellas”.

Foto: twitter Fiorentina