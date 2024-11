Italiano: “Raggiungere i playoff di Champions? Ovviamente ci proveremo. Ma la classifica non deve essere un’ossessione”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monaco.

Questo un altro passaggio delle sue parole: “I playoff? È un qualcosa che proveremo a raggiungere senza l’ossessione di fare prestazioni sopra il nostro livello. Arrivavo dalla Conference e ho visto squadre in Europa molto forti, ma quello che sto vedendo in Champions soprattutto nelle ultime due uscite è un qualcosa a cui non eravamo abituati. Il nostro obiettivo è quello di provare ad arrivare in quelle che sono le 24: se ce la faremo significherà che avremo fatto un gran lavoro. La Champions però per noi deve essere crescita e l’ossessione è giocare bene, non la classifica”.

A che punto è il vostro processo di crescita visto anche le ultime due partite senza subire gol? “Credo che ci sia stata una crescita di reparto. Contro il Lecce abbiamo concesso pochi tiri ai nostri avversari ed era quello che volevamo. Nelle ultime partite, contro Cagliari e Genoa, avevamo concesso troppo agli avversari, abbassando la soglia di attenzione. Contro il Lecce abbiamo fatto molto bene sotto questo aspetto. La motivazione è cresciuta sia nella squadra che nei singoli”.

Foto: twitter Bologna