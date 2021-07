Italiano: “Qui ho tutto per fare bene, non vedo l’ora di iniziare”

Il nuovo allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha parlato così al sito ufficiale del club dopo i primi giorni di allenamento a Firenze e in vista della presentazione ufficiale di giovedì: “Sono molto contento di aver iniziato questa nuova avventura, sto conoscendo la città e i ragazzi e in questi giorni ho visto grande voglia ed entusiasmo. Ci toglieremo grandi soddisfazioni, sono convinto. Sono arrivato in un ambiente super attrezzato, un centro sportivo di grande livello. Cercherò di dare tutto me stesso, ho motivazioni altissime. Ho tutto per poter fare bene, non vedo l’ora di andare in ritiro per preparare bene questa stagione. Sono emozionato per la presentazione a Piazzale Michelangelo, i tifosi mi conosceranno. C’è grande voglia di rivalsa, vogliamo fare sempre meglio”.