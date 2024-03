Italiano: “Quest’anno l’obiettivo è la vittoria del trofeo. Non esiste partita semplice e dobbiamo prepararla bene senza sottovalutare nulla”

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Conference League con il Maccabi Haifa, valida per gli ottavi di finale della competizione. Ad accompagnarlo il difensore Dodo, al rientro da un lungo infortunio. Le parole dell’allenatore dei viola: “Diciamo che ricominciamo questa cavalcata in Europa che riparte dopo un po’ di stop contro una squadra da rispettare che viene dall’Europa League e che ha messo in difficoltà le sue avversarie. Li abbiamo visti, non esiste partita semplice e dobbiamo prepararla bene senza sottovalutare nulla. Vogliamo metterli in difficoltà con quello che sappiamo fare. Siamo in grande crescita, dobbiamo cercare di dare continuità e cercare un buon risultato in vista della gara di ritorno.”

Il livello della Conference si è alzato rispetto all’anno scorso?

“Questo è il terzo anno della competizione e propone squadre di un certo valore. Quest’anno ce ne sono tante attrezzate per arrivare fino in fondo e le difficoltà aumenteranno. L’anno scorso abbiamo fatto un bel percorso, quest’anno ce la vogliamo giocare con le altre per la vittoria del trofeo. Rispetto agli anni precedenti ci sono altre squadre e sarà complicato.

Cosa vi aspettate da questa gara in campo neutro? Le immagini della guerra che cosa vi fanno pensare?

“Giochiamo in campo neutro, è chiaro che in casa loro sarebbe stato diverso. Sono lontani dalla loro città ma arriveranno tifosi per sostenerli. Sarà una partita tosta e difficile, mentre siamo tutti qui a pregare che possa arrivare la pace. Vedere guerra e distruzioni non è quello che vogliamo. Speriamo che accada presto.”

Foto: Twitter Fiorentina