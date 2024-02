Italiano: “Quattro minuti finali di follia ci impediscono di gioire”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-2 contro il Lecce: “Ci sarebbe servita un po’ di malizia in più. Basta un po’ di furbizia in più, è qualcosa di non allenabile. Peccato perchè questi son punti che ora dovremo vedere dove andare a prendere. Non siamo partiti bene in questo 2024 abbiamo un po’ rallentato. Qualche partita ci è girata male, qualche errore dal dischetto e ora un finale di partita poco attento. Volevamo raccogliere punti ma non ci siamo riusciti. 4 minuti finali di follia ci impediscono di gioire”.

Su Belotti: “Ha fatto un solo allenamento, ora deve trovare l’intesa con i compagni. È un giocatore importante”.

Sul mercato e il mancato arrivo di un esterno: “Abbiamo quattro esterni e tre punte. Sapevamo che a gennaio potevamo avere difficoltà, ma ora recupereremo gli infortunati”.

Infine: “Il girone di ritorno è lungo e mettendo a posto qualche giocatore sotto il punto di vista fisico non possiamo che crescere”.

