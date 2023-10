Italiano: “Quarto posto? La classifica è bella, ma la stagione è lunga. Ci teniamo stretta questa crescita”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo il 3-1 contro il Napoli: “Parisi e Kayode hanno lanciato Osimhen. Lo avevamo provato in allenamento”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo analizzato la partita contro il Real Madrid e ci siamo preparati di conseguenza. Volevamo evitare quello che era successo in quel match e ci siamo riusciti. C’era da soffrire e i ragazzi lo sapevamo, ma l’importante era avere personalità. Forse questo ci ha premiato”.

Su Martinez Quarta: “Esalta il modo di aumentare le linee di passaggio, perchè è un difensore che da piccolo faceva il centrocampista. Gli viene naturale, guadagna 20/25 metri in avanti. Sta interpretando molto bene questo ruolo. Se inizia a prendere continuità può far bene, non deve mai staccare la spina”.

Su Bonaventura: “Ha 34 anni e fino all’ultimo era in dubbio, così come Gonzalez che ha preferito partire a gara in corso. In una partita come questa non sono riuscito a fare a meno di Jack e il gol ci ha premiato”.

Sulla classifica e gli obiettivi: “L’obiettivo era non trascorrere i 15 giorni di sosta come dopo la partita contro l’Inter. Ci siamo riusciti. Ora ci godiamo questa vittoria, la classifica è bella ma è ancora lunga. Ci teniamo stretta questa crescita”.

Foto: Instagram Fiorentina