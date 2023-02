Italiano: “Quando segnano le punte è sempre una gioia. Ora dobbiamo riportare questo in campionato, siamo in ritardo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Vincenzo Italiano ha così parlato dopo la bella vittoria della sua Fiorentina per 4-0 contro il Braga: “Quando segnano gli attaccanti è sempre una gioia, in questo momento abbiamo bisogno di loro e stasera ci hanno trascinato con le loro reti. Questa è una vittoria importante per come è arrivata, ci prendiamo questo bel vantaggio in vista del ritorno”. E su Jovic: “Tutti i ragazzi hanno capito che bisogna dare qualcosa in più, stasera era una gara importante e l’abbiamo interpretata benissimo. Ruoto gli attaccanti per fargli trovare autostima, bene Luka e anche Arthur da subentrato. Avevamo bisogno di questa vittoria”.

Infine, sulla differenza tra coppa e campionato: “A volte non so cosa accade, nelle coppe andiamo forte e siamo sempre concentrati. Me lo dice sempre anche il direttore, adesso dobbiamo riportare tutto questo in campionato dove siamo in ritardo, quella posizione non va bene e spero che questa prestazione ci dia una bella spinta per la gara contro l’Empoli”.

Foto: Instagram Fiorentina