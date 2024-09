Italiano può sorridere, Ndoye ed Erlic recuperati per la sfida contro il Como. Il comunicato

Arrivano buone notizie dall’infermeria in casa Bologna. Nella settimana che tutto il mondo rossoblù aspettava da anni con il ritorno in Champions League, Italiano può sorridere perché recupera uomini importanti: Ndoye ed Erlic sono nuovamente a disposizione dell’ex tecnico della Fiorentina per la sfida di sabato contro il Como, partita valida per la quarta giornata di Serie A. Ecco il comunicato del club: “A due giorni dalla trasferta di Como, i rossoblù di Italiano hanno svolto una seduta tattica con prove di conclusioni a rete. Sono tornati in gruppo regolarmente Martin Erlic e Dan Ndoye, allenamento differenziato per Emil Holm e Lewis Ferguson, terapie per Oussama El Azzouzi. In giornata rientrerà a Bologna anche Jhon Lucumi reduce dagli impegni con la Colombia.

Foto: Instagram Bologna