Italiano: “Per adesso siamo concentrati sul campo, le voci societarie non ci toccano”

Il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, in programma per domani pomeriggio. Ecco le sue parole, iniziando dal vicino passaggio di proprietà del club ligure: “Squadra abbandonata a sé stessa? No, in questo momento, oltre alle voci venute fuori da pochi giorni, la squadra è concentratissima sul campo. E’ cambiato nulla, oltre aver letto e sentito tutto ciò che si è scritto, ma la situazione sul campo non è diversa. Se in futuro cambierà qualcosa ce lo faranno sapere ma per noi in questo momento è tutto tale e quale a prima”.

Si è chiuso il mercato e non è arrivato il terzino destro…

“Sulla corsia di destra avevamo bisogno di qualcosa. Mattiello presto tornerà in gruppo, sta riprendendo, lo sfrutteremo. Ferrer uguale, siamo questi e da qui alla fine cercheremo di battagliare con queste armi”.

Che Sassuolo si aspetta?

“Il Sassuolo è una realtà di questo campionato. Complimenti alla società, all’allenatore, giocano un calcio bello da vedere, organizzatissimo. Ormai giocano da anni insieme, loro cercano sempre di fare la partita, con tante squadre ci riescono e noi cercheremo domani di non farli ragionare, cercando di proporre quanto preparato in 3-4 giorni e poi come detto prima, cercare di fare punti, di lottare su ogni palla come se fosse l’ultima e tirare fuori qualcosina in più tutti perché è giusto che sia così. Se ci teniamo a raggiungere l’obiettivo, non solo a chiacchiere, lo dobbiamo fare anche durante le partite”.

Foto: sito ufficiale Spezia