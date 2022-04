Italiano: “Penso sia già tanto essere riusciti a mettere in difficoltà la Juve. Le ultime sei gare per fare un capolavoro”

Vigilia di conferenza per Vincenzo Italiano. Così il tecnico della Fiorentina ha presentato la sfida contro la Salernitana: “In tre partite non siamo riusciti a segnare alla Juve, che ha una struttura difensiva molto complicata da affrontare. Penso sia già tanto essere riusciti a metterli in difficoltà, ma evidentemente ancora non siamo pronti per superare una squadra come quella bianconera. Le ultime sei gare serviranno per fare un capolavoro. Se le interpretiamo bene, sono convinto che lo potremo fare. Detto questo, abbiamo fatto un campionato fantastico, per quello che ha espresso, i giocatori valorizzati, i gol fatti. Ora dovremo concludere al massimo. Odriozola dice di stare molto meglio rispetto a Bonaventura, dice di essere al 100% e sta spingendo, però vediamo. Giacomo sta accelerando, ma non è ancora al 100%. Domani andiamo in un campo caldissimo, la Salernitana si gioca la vita, dovremo essere bravi a non mettere in pericolo qualche pallone come contro la Juve. Che è poi l’unica cosa che abbiamo sbagliato a Torino. Dovremo essere concreti come nelle ultime partite”.

FOTO: Twitter Fiorentina