Italiano: “Pallone in Fiesole? Ho fatto vedere a Dodò come si spazza il pallone negli ultimi minuti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ha così parlato anche dello sfogo a fine partita sotto la Fiesole dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro l’Atalanta, dopo la brutta sconfitta contro l’Inter prima della sosta per le Nazionali: “Pallone tirato alla Curva Fiesole nei festeggiamenti? Ho fatto vedere a Dodò come si spazza il pallone nei minuti finali”.

Foto: Instagram Fiorentina