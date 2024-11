Italiano: “Paghiamo cara l’ingenuità di Pobega, dispiace per lui”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio: “In questo calcio ormai rimanere in inferiorità numerica è impossibile reggere. Tutti giocano e aggiungono attaccanti, è un’ingenuità che paghiamo cara. Mi dispiace per Pobega che era in grande crescita e stava attraversando un buon momento. Questo non ci ha permesso di disputare un secondo tempo come il primo dove gli abbiamo tenuto testa”.

L’allenatore del Bologna ha poi continuato: “Il pensiero è già a mercoledì, adesso bisogna concentrarsi perché giochiamo in casa e ci teniamo a fare una vittoria. Dobbiamo limare qualche dettaglio cercando di essere molto più attenti contro il Lille”.

Foto: Instagram Bologna