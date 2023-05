Italiano: “Ogni partita è un esame per mettersi in mostra. Nessuno può dare segnali di cedimento”

Il tecnico della Fiorentina alla vigilia dell’Udinese si è espresso così: “L’Udinese una squadra difficile da affrontare, è in un buon momento, molto forte fisicamente e con giocatori che si stanno esprimendo bene, perciò è una partita difficile come tutte le partite in cui, come loro, ci giochiamo tanto. Dobbiamo giocare con la giusta testa. Ogni partita è un esame per mettersi in mostra, per cercare di trovare soluzioni, per chi deve mettere minuti o trovare continuità. Abbiamo ancora tante gare, abbiamo la gara di ritorno di Conference in cui possiamo ancora tante possibilità di superare il turno. Vediamo chi ha recuperato in pieno e andrà in campo chi potrà mettere in difficoltà l’Udinese”.

Sull’importanza del gruppo: “Conta sempre, sono tutti importanti, specie per noi che abbiamo tanti impegni. Ci giochiamo molto, nessuno può dare segni di cedimento: ogni partita è un esame e ti dà opportunità di trovare soluzioni. Abbiamo anche bisogno di gestire questi impegni ravvicinati, c’è una semifinale di ritorno di Conference in cui possiamo superare il turno. Domenica andrà in campo chi può mettere in difficoltà l’Udinese“.

Foto: Instagram Fiorentina