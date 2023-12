Italiano: “Obiettivo centrato. Nico Gonzalez? Spero nulla di grave”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Ferencvaros valso il primo posto nel girone di Conference League: “L’obiettivo era quello ed è stato centrato. Avevamo due risultati su tre, siamo stati bravi a reagire lo svantaggio. Abbiamo rischiato prima di prendere il secondo e poi di fare noi il 2-1. Non era facile, passiamo primi ed evitiamo i playoff, rispetto all’anno scorso abbiamo fatto un passo avanti. E non avremo il calendario intasato”.

Sulle condizioni di Nico Gonzalez: “Ha pagato quegli otto giorni a parte, in cui non ha potuto spingere. Appena abbassi la condizione ecco il rischio. L’avevamo tutelato a Roma, si sentiva bene e oggi aveva bisogno di giocare. Credo si sia stirato il bicipite, mi auguro nulla di grave e di riaverlo prima possibile. Se chiederò alla società un attaccante esterno sul mercato? Sottil ha dato segnali di ripresa e siamo in cinque. Mi auguro che Nico non ne abbia per tanto: se da qui al mercato siamo incisivi e crescono i gol da parte di tutti, penso che i ragazzi abbiano talento e qualità per far più male di come stanno facendo. Valuteremo come arriveremo a gennaio”.

Poi ha proseguito: “Oggi non avevamo cinque titolari di Roma. Quando è mancato Gonzalez la squadra ha sempre giocato come deve, chiaro che qualcuno non abbia le sue capacità sotto porta, la freddezza e la scaltrezza. Aspettiamo una loro reazione. Alcuni sono imprescindibili, ma basta poco a perderli…”.

Infine, sull’importanza del primo posto: “Importantissimo. Il playoff sono due partite in più a febbraio che vanno a intasarti il calendario. Meglio così. E rispetto all’anno scorso abbiamo fatto lo step: primi nel girone e imbattuti, stiamo crescendo”.

Foto: Instagram Fiorentina